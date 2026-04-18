Μαρούσι - Κολοσσός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο πρώτος από τους δύο «τελικούς» για το Μαρούσι καθώς υποδέχεται τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Μαρούσι - Κολοσσός κάνει τζάμπολ στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Η «μάχη» της αποφυγής της τελευταίας θέσης της βαθμολογίας βρίσκεται σε οριακό σημείο και για το Μαρούσι ο αγώνας με τον Κολοσσός έχει χαρακτήρα τελικού. Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από το «ρεπό» της 24ης αγωνιστικής αλλά πριν από αυτήν έφυγαν με τη νίκη από το Ιβανώφειο, φτάνοντας τις πέντε. Παραμένουν όμως σε μειονεκτική θέση, μία νίκη πίσω από την Καρδίτσα και τον Πανιώνιο.
Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής
Σάββατο 18 Απριλίου
Μύκονος - Περιστέρι 16:00
Μαρούσι - Κολοσσός 16:00
Καρδίτσα - Προμηθέας 18:15
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 18:15
Κυριακή 19 Απριλίου
Ολυμπιακός - Άρης 13:00
Πανιώνιος - ΑΕΚ 16:00
Η βαθμολογία της GBL
1. Ολυμπιακός 22-0
2. Παναθηναϊκός 18-5
3. ΑΕΚ 15-7
4. ΠΑΟΚ 15-7
5. Άρης 13-8
6. Περιστέρι 13-9
7. Μύκονος 8-14
8. Ηρακλής 8-14
----------------------------
9. Κολοσσός 7-15
10. Προμηθέας 7-15
11. Καρδίτσα 6-16
12. Πανιώνιος 6-16
----------------------------
13. Μαρούσι 5-17
- Υπόθεση Μυρτώς: Στο «μικροσκόπιο» ο 66χρονος – Η καταγγελία για απάτη 120.000 ευρώ
- Στρατιώτης βαράει προσοχή στον Μάρκο Σεφερλή και τίποτα δεν βγάζει νόημα
- Ο δεύτερος ομορφότερος άνδρας του κόσμου είναι... Έλληνας - Από ποια πόλη κατάγεται
- Ο πληθυσμός μας το 2100: Μαντέψτε πόσοι θα έχουν απομείνει στην Ελλάδα
