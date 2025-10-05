Μαρούσι - Ολυμπιακός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα στη Stoiximan GBL, μέρος δεύτερο με δύο αναμετρήσεις σήμερα Κυριακή. Ο αγώνας Μαρούσι - Ολυμπιακός, στον Άγιο Θωμά, θα αρχίσει στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Το Μαρούσι με πέντε παίκτες από την προηγούμενη σεζόν αλλά νέο προπονητή, τον Ηλία Παπαθεοδώρου και οχτώ νέα πρόσωπα βάζει στόχο ψηλότερα από την περσινή περίοδο όταν εξασφάλισε την παραμονή του μέσω των playouts. Οι «κιτρινόμαυροι» θα αρχίσουν για 7η φορά την προσπάθεια τους με ένα εντός έδρας παιχνίδι και ενώ στα προηγούμενα έξι μέτρησαν δύο νίκες και τέσσερις ήττες. Ο απολογισμός τους στα ματς της πρεμιέρας είναι συνολικά αρνητικός (5-10).

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Προβάδισμα των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός θα κάνει την εκκίνηση του στο Πρωτάθλημα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν με εκτός έδρας παιχνίδι. Στις 30 πρεμιέρες του στη Stoiximan GBL σημείωσε 24 νίκες και η τελευταία από τις έξι ήττες του ήταν εκείνη της πρεμιέρας του Πρωταθλήματος 2017-18 όταν ηττήθηκε εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό με 68-71. Οι «ερυθρόλευκοι» με τον Γιώργο Μπαρτζώκα για 7η συνεχόμενη σεζόν, κράτησαν μεγάλο μέρος του «κορμού» τους αφού 11 παίκτες συνεχίζουν από την προηγούμενη περίοδο ενώ ενισχύθηκαν με άλλους πέντε.



