Μαρούσι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Ολυμπιακός απέναντι στο Μαρούσι απόψε (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ στον προημιτελικό, επικρατώντας με 81-67. Ωστόσο το ματς σημαδεύτηκε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προφυλαχθεί ώστε να είναι διαθέσιμος στον τελικό του Σαββάτου (σ.σ εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός).
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Άρη με 87-80 και -χωρίς άγχος- θα παίξει τον ημιτελικό απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο για το «θαύμα» της πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης.
Το πρόγραμμα του Final 8
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Άρης 87-80
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Ημιτελικά
- Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
- Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Τελικός
20:00 ΕΡΤ2
