Μαρούσι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ολυμπιακός και Μαρούσι κοντράρονται απόψε (19/02) στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Ο Ουόρντ στο ματς Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ολυμπιακός απέναντι στο Μαρούσι απόψε (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ στον προημιτελικό, επικρατώντας με 81-67. Ωστόσο το ματς σημαδεύτηκε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προφυλαχθεί ώστε να είναι διαθέσιμος στον τελικό του Σαββάτου (σ.σ εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός).

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Άρη με 87-80 και -χωρίς άγχος- θα παίξει τον ημιτελικό απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο για το «θαύμα» της πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

  • Μαρούσι - Άρης 87-80
  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

  • Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2
  • Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2

