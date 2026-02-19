Μαρούσι - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

O Ολυμπιακός απέναντι στο Μαρούσι απόψε (19/02) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στο Ηράκλειο για τα ημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας με τζάμπολ στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ στον προημιτελικό, επικρατώντας με 81-67. Ωστόσο το ματς σημαδεύτηκε για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και θα προφυλαχθεί ώστε να είναι διαθέσιμος στον τελικό του Σαββάτου (σ.σ εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός).

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Άρη με 87-80 και -χωρίς άγχος- θα παίξει τον ημιτελικό απέναντι στον μεγάλο του αντίπαλο για το «θαύμα» της πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του Final 8

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής - Μύκονος 17:00 ΕΡΤ2

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικά

Μαρούσι – Ολυμπιακός 17:00 ΕΡΤ2

Ηρακλής/Μύκονος – Παναθηναϊκός/ΠΑΟΚ 20:00 ΕΡΤ2

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

20:00 ΕΡΤ2