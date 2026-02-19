Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ένα σουτ που παραλίγο να αλλάξει την ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ

Ο ημιτελικός στο κύπελλο Ολυμπιακός - Μαρούσι, «ξυπνά» αναμνήσεις από μία άλλη - σειρά - ημιτελικών ανάμεσα στις δύο ομάδες, που κρίθηκε σε ένα σουτ που... μπήκε και βγήκε και παραλίγο να αλλάξει τη ροή στο ελληνικό μπάσκετ όπως την ξέρουμε. Ή έστω, για να είμαστε ακριβείς, να έχει επηρεάσει τα γεγονότα.

Γυρνάμε πίσω στο 2008 με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε διαδικασία αναδόμησης. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία αντικαθιστώντας τη... λαίλαπα του Πίνι Γκέρσον και θα είναι εκείνος που θα βάλει τις βάσεις (περισσότερο οργανωτικά) για να επιστρέψουν οι «ερυθρόλευκοι» στο προσκήνιο.

Εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έχει χάσει το κύπελλο από τους «πράσινους» ενώ έχει αποκλειστεί στην ευρωλίγκα από την ΤΣΣΚΑ. Στο πρωτάθλημα θα συναντήσει στους ημιτελικούς το Μαρούσι του Σούλη Μαρκόπουλου. Οι «κιτρινόμαυροι» στέκονται εξαιρετικά σε όλη τη σειρά, νικούν δύο φορές στον Άγιο Θωμά και στέλνουν την πρόκριση στο 5ο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός, την ίδια στιγμή έχει «σκουπίσει» τον Πανιώνιο και περιμένει τον αντίπαλό του, στον δρόμο για το έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημά του.

Ολυμπιακός - Μαρούσι: Ένα σουτ που... μπήκε και βγήκε!

Στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, η αναμέτρηση είναι ντέρμπι με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Το Μαρούσι στα 16'' για το φινάλε μειώνει σε 64-63 με την κατοχή να είναι στον Ολυμπιακό. Ο Παπαμακάριος κάνει λάθος στην επαναφορά (χρεώνεται με 5'') και η μπάλα περνά και πάλι στους φιλοξενούμενους. Ο Μπράνκο Μιλισάβλιεβιτς πάει σε iso με τον Βασιλόπουλο, κάνει το μπάσιμο με την μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει από το καλάθι με λιγότερο από 3'' να απομένουν. Στην εξέλιξη της φάσης ο Παπαμακάριος θα κερδίσει βολές, θα αστοχήσει και στις δύο και ο Ολυμπιακός θα πάρει την πρόκριση για τους τελικούς όπου θα το πρωτάθλημα με 3-2.

Δεν γνωρίζουμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν ο Ολυμπιακός αποκλειόταν εκείνη τη σεζόν και από τους τελικούς, ωστόσο τα επόμενα χρόνια κατάφερε να πάει και πάλι σε Final-4 (το 2008 και το 2010) πριν αναλάβει ο Ντούσαν Ίβκοβιτς και αποκτηθεί ο Βασίλης Σπανούλης και αλλάξουν οριστικά τη μοίρα του τμήματος...

Δείτε τη φάση που έκρινε τον αγώνα