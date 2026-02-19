Σε ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, καταδικάστηκε ο πατέρας Αντώνιος για τα αδικήματα που αφορούν στην υπόθεση κακοποίησης τροφίμων της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ποινή του μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, άρα συνολικά πρέπει να καταβάλλει στο ελληνικό δημόσιο λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής.

Διαβάστε ακόμα: Κιβωτός του Κόσμου: Ένοχοι ο πατέρας Αντώνιος και τέσσερα ακόμη στελέχη

Καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις σε δεύτερο βαθμό - Οι ποινές για τους 4

Η τελεσίδικη ποινή σε βάρος του ιδρυτή της Κιβωτού, είναι σχεδόν διπλάσια από την πρωτόδικη των 51 μηνών, καθώς μετά την έφεση που άσκησε ο Εισαγγελέας, ο πατέρας Αντώνιος σε δεύτερο βαθμό, δικάστηκε από μηδενική βάση και καταδικάστηκε για περισσότερες πράξεις.

Οι υπόλοιποι τέσσερις καταδικασθέντες έλαβαν ποινές φυλάκισης από 1 χρόνο και 8 μήνες έως 4 χρόνια και 7,5 μήνες, κατά περίπτωση. Σε δύο εξ αυτών οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές, προς 10 ευρώ ημερησίως και για τους άλλους δύο δόθηκε αναστολή στην έκτιση της ποινής.

Έρευνα για ψευδορκία μαρτύρων

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα της δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διενέργεια έρευνας για τυχόν τέλεση του αδικήματος της ψευδορκίας τεσσάρων μαρτύρων, των οποίων η κατάθεση διαφοροποιήθηκε από τον πρώτο βαθμό.

Επίσης, ζητείται να διερευνηθεί και ποια άλλα πρόσωπα μπορεί να έχουν διαπράξει ηθική αυτουργία ή συνέργεια στην ψευδορκία των τεσσάρων προσώπων, οι οποίοι στο προηγούμενο δικαστήριο κατήγγειλαν τους καταδικασθέντες, αλλά σε αυτό τ

Πατέρας Αντώνιος: Για ποια αδικήματα καταδικάστηκε

Ειδικότερα, ο πατέρας Αντώνιος κρίθηκε ένοχος –ανάλογα με την πράξη– για έξι περιπτώσεις βαριάς σωματικής βλάβης σε ανηλίκους που βρίσκονταν υπό την προστασία της «Κιβωτού του Κόσμου».

Επιπλέον, καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη, καθώς και για ηθική αυτουργία σε απειλή. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ενόχους ακόμη τέσσερις συνεργάτες του, ενώ δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν πλήρως.

Στους καταδικασθέντες περιλαμβάνονται πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο.

Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκαν αφορούν, κατά περίπτωση, βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη, απειλή και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το δικαστήριο έχει αποσυρθεί σε διάσκεψη για να εξετάσει τα αιτήματα ελαφρυντικών και να ανακοινώσει τις ποινές.