To ελληνικό πιάτο που θέλει να εκθρονίσει το σουβλάκι στα αμερικάνικα εστιατόρια

Ένα από τα αγαπημένα αστεία μεταξύ Αμερικάνων για το ελληνικό φαγητό είναι το πώς στο καλό προφέρουμε τον «gyro» (γκίρο ή τζάιρο;). Αυτή η μετρίως αστεία απορία έχει γίνει ακόμα και σκετσάκι σε εκπομπή του Τζίμι Φάλον. Όχι τυχαία, καθώς εδώ και πολλά χρόνια το σουβλάκι με γύρο είναι το πιο δημοφιλές ελληνικό έδεσμα στην Αμερική. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η τάση φαίνεται να ανατρέπεται.

Χταπόδι ψητό στα κάρβουνα vs. σουβλάκι

Σε σελίδες ελληνικών εστιατορίων στις ΗΠΑ το fried octopus είναι το νέο «φλεξάρισμα», το πιάτο που κάνει τους τιμοκαταλόγους να ξεχωρίζουν από τα γνωστά και χιλιοδοκιμασμένα πιάτα. Διαβάζουμε και στο Fortune Business Insights:

«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το χταπόδι έχει περάσει από το να θεωρείται μια εξωτική σπανιότητα σε μια trendy επιλογή. Ανερχόμενοι σεφ έχουν αναδείξει το ψητό χταπόδι ως ένα από τα κύρια ορεκτικά. Πλέον είναι συνηθισμένο να το βλέπει κανείς σε μενού ισπανικών tapas bar, ελληνικών εστιατορίων, θαλασσινών bistro, ακόμα και σε υψηλής αισθητικής New American εστιατόρια (πχ. ψητό χταπόδι με εκλεπτυσμένη σαλάτα).

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το φαγητό το έχουν συχνά προβάλλει, απομυθοποιώντας τον τρόπο μαγειρέματος, γεγονός που ενίσχυσε και το ενδιαφέρον για οικιακή μαγειρική. Η παρουσία του σε σούπερ μάρκετ παραμένει περιορισμένη αλλά βελτιώνεται, ένω κάποια καταστήματα πωλούν ωμό κατεψυγμένο χταπόδι ή ακόμη και έτοιμο, sous-vide χταπόδι για τον καταναλωτή»

Πώς μαγειρεύουν το χταπόδι

Στο SeafoodSource γίνεται μια καταγραφή της ολοένα και μεγαλύτερης αγάπης που γνωρίζει το χταποδάκι στις αμερικάνικες κουζίνες.

Πώς το μαγειρεύουν όμως στο Αμέρικα;

Διπλό Μαγείρεμα: Πρώτα βράζεται για να γίνει μαλακό και στη συνέχεια ψήνεται στη σχάρα (συχνά με κάρβουνα) για να αποκτήσει καπνιστή γεύση και τραγανή υφή εξωτερικά. Συνοδευτικά: Σερβίρεται συνήθως με λαδολέμονο, κάπαρη, φάβα ή ακόμα και πιο μοντέρνες σάλτσες όπως η τσιμιτσούρι.

Θα δούμε σύντομα Τεξανούς καουμπόϊ να βάζουν το καρυοφύλλι, αυτό με το οποίο σημάδευαν τα γελάδια για να τα κάνουν μπριζόλες, να παίρνουν το ψαροντούφεκο και να αναζητούν χταπόδια στη θάλασσα; Μάλλον όχι. Αλλά οι χίπστερ Αμερικάνοι θέλουν να αλλάξουν τους συσχετισμούς.