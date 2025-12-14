Με την αναμέτρηση Μαρούσι - ΠΑΟΚ συνεχίζεται η 10η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Το παιχνίδι στο κλειστό του Αγίου Θωμά αρχίζει στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Livebolg του Gazzetta.

Μαρούσι - ΠΑΟΚ Live streaming

Μαρούσι - ΠΑΟΚ LIVE

Το Μαρούσι προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες που το έχουν κρατήσει χαμηλά, στο 2-6 και μία νίκη πάνω από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Το παιχνίδι αυτό θα είναι ξεχωριστό για έναν παίκτη του Αμαρουσίου, τον Μανώλη Χατζηδάκη καθώς θα είναι το 100ό του στη Stoiximan GBL.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες το περασμένο Σάββατο, με την εντός έδρας επικράτηση του επί του Κολοσσού. Έχει πλέον το ίδιο ρεκόρ εντός και εκτός έδρας (3-1), έχοντας ηττηθεί μόνο από τους δύο πρώτους της βαθμολογίας Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο απολογισμός των έξι νικών σε οχτώ παιχνίδια στη Stoiximan GBL είναι ο καλύτερος που είχε στα τελευταία 11 χρόνια αφού είχε τον ίδιο στη σεζόν 2014-15.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για 60ή φορά από καταβολής Α’ Εθνικής και ο ΠΑΟΚ έχει οριακό προβάδισμα με 30 νίκες έναντι 29 του Αμαρουσίου. Η αθηναϊκή ομάδα όμως ως γηπεδούχος έχει τον πρώτο λόγο με 19 νίκες έναντι 11 του Δικεφάλου.