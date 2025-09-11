Μαρσιάλ: Συμφωνία ΑΕΚ και Μοντερέι για την πώληση του Γάλλου επιθετικού

Η ΑΕΚ και η Μοντερέι έφτασαν σε συμφωνία για την πώληση του Άντονι Μαρσιάλ στη μεξικανική ομάδα, όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ Σέσαρ Λουίς Μέρλο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας με πανηγυρικό τρόπο την αποκάλυψη του Gazzetta.

Η Μοντερέι είναι η ομάδα που έχει δείξει σοβαρό ενδιαφέρον για τον 30χρονο Γάλλο επιθετικό, ο οποίος ήταν θετικός για να συνεχίσει την καριέρα του στο μεξικανικό κλαμπ.

