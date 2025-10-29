Μενού

Το μάθημα του Νίνη σε όσους λένε «Έλα μωρέ, τόσα εκατομμύρια βγάζουν αυτοί»

Στην πρώτη «Μεταβίβαση» του Δημήτρη Ελευθερόπουλου και της Μαρίας Ζαφειράτου, ο Σωτήρης Νίνης ανέδειξε την άγνωστη πλευρά του ποδοσφαίρου.

Reader symbol
Newsroom
Σωτήρης Νίνης
Ο Σωτήρης Νίνης | Eurokinissi
Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής... Όταν το ακούμε, στο μυαλό μας έρχονται συγκεκριμένα πράγματα: λάμψη, αναγνώριση και χρήματα, πολλά χρήματα, για την ακρίβεια.

Είναι όμως μόνο αυτά; Ή πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα κρύβονται και άλλα, που σε πολλές περιπτώσεις συνθέτουν έναν εφιάλτη;

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

 

