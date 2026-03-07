Με «100άρες» συνέχισαν ΑΕΚ, Άρης, Καρδίτσα - Πήρε το ντέρμπι το Περιστέρι

Η επιστροφή στη δράση στη Stoiximan GBL μετά από δύο εβδομάδες συνδυάστηκε με... 100άρες! Στις τρεις από τις πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις της 20ης αγωνιστικής, οι νικητές ξεπέρασαν τους 100 πόντους.

Στα Άνω Λιόσια, η ΑΕΚ έχοντας έξι διψήφιους παίκτες νίκησε εύκολα τον Προμηθέα με 102-85 (Γκρέι 19, Λεκαβίτσιους 18 - Χάρις 21, Γκραντ 19) και έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Αντίθετα ο Προμηθέας μετά 7 σερί ήττες και πλέον πλησιάζει τη ζώνη υποβιβασμού.

Η Καρδίτσα πήρε την πρώτη της νίκη από τις 21 Δεκεμβρίου επικρατώντας της Μυκόνου με το ευρύ 103-77 (Μπ. Τζέφερσον 22, Δίπλαρος 15 - Άπλμπι 16, Μουρ 13) και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στη μάχη της παραμονής.

Σημαντικό βήμα για την οκτάδα έκανε το Περιστέρι που συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις επιβλήθηκε στην έδρα του, του Πανιωνίου με 82-74 (Καρντένας, Βαν Τούμπεργκεν, Χάρις 13 - Τόμανσον 24, Λιούις 14).

Στο τελευταίο παιχνίδι χρονικά, ο Άρης ξεπέρασε εύκολα την αντίσταση του Αμαρουσίου με 102-76 (Νουά 23, Μποχωρίδης 13 - Καλαϊτζάκης 12, Πάπας, Γουίλιαμς 11) και πλέον μπορεί να ελπίζει ακόμη και στην 4άδα καθώς είναι μία νίκη πίσω από τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα το Μαρούσι είναι μόνο στην τελευταία θέση.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Κυριακή 8 Μαρτίου, με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Ηρακλής - Παναθηναϊκός.

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα - Μύκονος 103-77

Περιστέρι - Πανιώνιος 82-74

Άρης - Μαρούσι 102-76

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 14-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 10-7

6. Περιστέρι 9-9

7. Ηρακλής 7-10

8. Μύκονος 7-11

--------------------------

9. Προμηθέας 6-12

10. Πανιώνιος 5-13

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 5-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-15

