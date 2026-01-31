Με δάκρυα στα μάτια η αρχηγός της ΑΕΚ: «Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν»

Βαρύ ήταν το κλίμα μετα την λήξη του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Οδυσσέα Μοσχάτου για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, μετά τα οπαδικά επεισόδια που σημειώθηκαν κατά το δεύτερο ημίχρονο, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλλαν στην κερκίδα και ξυλοκόπησαν οπαδούς της ΑΕΚ.

Η αρχηγός της Ένωσης, Μαρία Καπνίση, δάκρυσε μπρόστα στην κάμερα της ΕΡΤ παραχωρώντας δηλώσεις, μη μπορώντας να κρύψει την οργή και τη θλίψη της για τα επεισόδια που ακολούθησαν, κάνοντας λόγο για περιστατικά που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε αθλητικούς χώρους.



Σύμφωνα με την ίδια, φίλαθλοι της ΑΕΚ δέχθηκαν επίθεση, ενώ ακόμη και αθλήτριες της ομάδας αντιμετώπισα προκλητικές και βίαιες συμπεριφορές από κουκουλοφόρους.

Η Καπνίση υπογράμμισε διαίτερα το γεγονός ότι τέτοιες πράξεις επαναλαμβάνονται, κάνοντας κακό όχι μόνο στο άθλημα, αλλά και στην ίδια την προσπάθεια ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

«Είναι αλήθεια ότι μείναμε πίσω στην μάχη του τίτλου. Για μας είναι μια νέα αρχή. Ξέραμε ότι το Μοσχάτο είναι ένας δυνατός αντίπαλος αλλά στο τελευταίο λεπτό έλειψε η συγκέντρωση και δεχτήκαμε το γκολ», είπε αρχικά.

«Θέλω να σταθώ και με λυπεί είναι ότι γίναμε για μια ακόμη φορά μάρτυρες ενός τέτοιου περιστατικού. Οι συναθλήτριες μου τραμπουκίστηκαν, οι φίλαθλοι μας ξυλοκοπήθηκαν και το καταγγέλλω δημόσια. Δεν γίνεται άλλο με την οπαδική βία. Δεν γίνεται σε ένα τέτοιο χώρο να εισέρχονται τραμπούκοι και να ξυλοκοπούν όποιον θέλουν. Πλέον το μπαλάκι είναι στην πολιτεία», ανέφερε χαρακτηριστικά για τα επεισόδια.