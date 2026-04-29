«Με έδερναν για 20 λεπτά»: Ο τρομακτικός ξυλοδαρμός του διαιτητή Μπάκα στη μέση του δρόμου

Ένα από τα πρώτα περιστατικά ακραίας βίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με θύμα έναν διαιτητή. Ο Φίλιππος Μπάκας, λίγες ημέρες μετά από τον τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, τον οποίο διηύθυνε, έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης μέσα στη μέση του δρόμου, κατεβάζοντάς τον από το ταξί που τον πήγαινε στο ξενοδοχείο!

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Απριλίου 1995 και έχει ενδιαφέρον πώς ο ίδιος εξιστόρησε τι του έχει συμβεί, στις εφημερίδες της εποχής. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε στην εφημερίδα Sportime για το χρονικό της επίθεσης. Ο ίδιος είχε φτάσει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και θα διανυκτέρευε στην πρωτεύουσα πριν μετακινηθεί στην Καλαμάτα για το παιχνίδι της τοπικής ομάδας με τα Γιάννινα. Φυσικά, δεν πήγε ποτέ. Γιατί;

Εφημερίδα Sportime

Η μαρτυρία του διαιτητή Μπάκα για τον ξυλοδαρμό

«Στην Αλίμου μας πιάνει το φανάρι. Περιμέναμε να στρίψουμε για τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Δίπλα στο ταξί σταματάει ένα μηχανάκι και κατεβαίνουν δύο "φουσκωτοί". Με αρπάζουν και με κατεβάζουν από το ταξί» θα πει χαρακτηριστικά και θα συνεχίσει: «Ήταν άλλοι έξι, σύνολο δηλαδή οκτώ. Οι δύο κρατούν τις πόρτες για να μην κατέβει να με βοηθήσει κανείς. Ούτε οι επόπτες, ούτε ο ταξιτζής. Και τότε αρχίζει ένα ανελέητος ξυλοδαρμός. Για 20 λεπτά με δέρνανε. Με σιδηρολοστούς, αλυσίδες, κλειδαριές, μπουνιές και κλωτσιές. Με δέρνανε και φωνάζαν: "Για να μάθεις, κ@#$%η, να αδικείς την ΑΕΚ". Κάποια στιγμή, καταφέρνω να ξεφύγω και να προσπαθήσω να μπω μέσα στο ταξί. με πιάνουν από τη γραβάτα και με τραβάνε. Να με πνίξουν...» είχε πει στον δημοσιογράφο Γιάννη Πάγκο.

Ενώ είχε συμπληρώσει: «Δεν ήταν τυχαίο γεγονός, από την επόμενη του τελικού παίρνανε τηλέφωνο στο σπίτι μου. Όλη τη νύχτα δεν έκλεισα μάτι. Έφτυνα αίμα...».

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τις επόμενες ημέρες με τον χτυπημένο Φίλιππο Μπάκα

Τι είχε γίνει στον τελικό

Οι αθλητικές εφημερίδες κυκλοφορούν με την είδηση 3 μέρες μετά, καθώς μεσολαβούσαν Κυριακή και η αργία της Πρωτομαγιάς. Ο τίτλος που φιγουράρει στις περισσότερες είναι το «Φονιάδες».

Στο τελικό που είχε διεξαχθεί στις 19 Απριλίου, δέκα ημέρες νωρίτερα, ο Φίλιππος Μπάκας σφύριξε αμφισβητούμενο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού ένα λεπτό πριν το τέλος της παράτασης, το οποίο έκρινε και το ματς (1-0). Ακολούθησαν διαμαρτυρίες, αποβολές, συμπλοκές οπαδών και αστυνομική επιχείρηση υπό τον Αττικάρχη Νίκο Χατζάκη (έγιναν 21 συλλήψεις και εκατοντάδες προσαγωγές), ενώ ορισμένοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ αρνήθηκαν να παραστούν στην απονομή που ακολούθησε.

Ένταση υπήρξε και μέσα στη φυσούνα με την τηλεοπτική κάμερα να καταγράφει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού Γιώργο Βαρδινογιάννη να έχει έντονο διάλογο με τους αστυνομικούς, Λίγες ημέρες νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας τότε της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης είχε φιλοξενηθεί στον ΣΚΑΪ για να απαντήσει...

Το κόκκινο βρακί και η Μπριζίτ Μπαρντό

Μελισσανίδης και Μπάκας συνομίλησαν λίγες μέρες αργότερα, σε εκπομπή του ΣΚΑΪ, με τον πρόεδρο της ΑΕΚ να εκστομίζει και μία ατάκα που έχει μείνει στην ιστορία.

Δημοσιογράφος: «Πείτε μας κύριε Μπάκα, ποιος ευθύνεται για τον ξυλοδαρμό σας;»,

Μπάκας: «Ξέρει ο κύριος Μελισσανίδης...»

Μελισσανίδης: «Αυτό που ξέρω εγώ, κύριε Μπάκα, είναι ότι βγαίνετε στα κανάλια με το κόκκινο βρακί και το δείχνετε σαν τη Μπριζίτ Μπαρντό σε όλη την Ελλάδα».