Κληρώθηκαν οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Οι 8 ομάδες που θα βρει απέναντί της η Ένωση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι οι εξής:

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία - εντός) Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία - εκτός) Ντόρτμουντ (Γερμανία - εκτός) Ρόμα (Ιταλία - εντός) Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία - εκτός) Γαλατάσαραϊ (Τουρκία - εντός) Κόμο (Ιταλία - εκτός) ΛΑΣΚ Λίντς (Αυστρία εντός)

Η πρεμιέρα της League Phase θα γίνει το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου, όπου όλα τα ματς θα γίνουν ταυτόχρονα.

Το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League, με τις ακριβείς ημερομηνίες και τη σειρά διεξαγωγής των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το προσεχές Σάββατο (29/8).

Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027