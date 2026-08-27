Κληρώθηκαν οι 8 αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Οι 8 ομάδες που θα βρει απέναντί της η Ένωση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση είναι οι εξής:
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία - εντός)
- Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία - εκτός)
- Ντόρτμουντ (Γερμανία - εκτός)
- Ρόμα (Ιταλία - εντός)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία - εκτός)
- Γαλατάσαραϊ (Τουρκία - εντός)
- Κόμο (Ιταλία - εκτός)
- ΛΑΣΚ Λίντς (Αυστρία εντός)
Η πρεμιέρα της League Phase θα γίνει το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου, όπου όλα τα ματς θα γίνουν ταυτόχρονα.
Το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League, με τις ακριβείς ημερομηνίες και τη σειρά διεξαγωγής των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθεί μετά το προσεχές Σάββατο (29/8).
Οι ημερομηνίες των αγώνων της League Phase
1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
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