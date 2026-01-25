Με νίκη «εξιλέωση» κατέκτησε το χάλκινο η Εθνική πόλο: Νέο πρωτάθλημα στην «κασετίνα» της

Με εξαιρετική απόδοση η Εθνική ομάδα πόλο μας ξόρκισε την ήττα από την Ουγγαρία και νίκησε κατά κράτος την Ιταλία με 12-5 στην Belgrade Arena και θα επιστρέψει από το Βελιγράδι με το χάλκινο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της στην ιστορία του θεσμού.

Μετά την ήττα στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, οι διεθνείς παίκτες μπήκαν αποφασισμένοι ώστε να μη χαθεί αυτή η ευκαιρία μεταλλίου, έπαιξαν φανταστική άμυνα, στην επίθεση βρήκαν τις λύσεις και με τρόπο εμφατικό πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή της το μετάλλιο που έλειπε από αυτή.

Μέσα στην ίδια διοργάνωση η Ελλάδα νίκησε δύο φορές την Ιταλία, κάτι που δεν είχε καταφέρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπα των παικτών της εθνικής ομάδας.

