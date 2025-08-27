Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει σήμερα (27/08) τη Μεγάλη Βρετανία στο εναρκτήριο ματς του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Η ομάδα του Βαλαντσιούνας, του Γιοκουμπάιτις, του Γκεντράιτις και των άλλων αστέρων του Ρίμας Κουρτινάιτις, έχει τα φόντα να πάει ψηλά στη διοργάνωση ενώ κρυφός πόθος των Λιθουανών είναι η διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Από την άλλη πλευρά, οι Βρετανοί στοχεύουν σε μία αξιοπρεπή πορεία στη διοργάνωση.

Στο Group B μαζί με Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, είναι επίσης οι Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία και Μαυροβούνιο.

Το πρόγραμμα του EuroBasket 2025

Η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία) .

Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση.

27 Αυγούστου

Όμιλος Α (Ρίγα): Τσεχία – Πορτογαλία, Λετονία – Τουρκία, Σερβία – Εσθονία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Μαυροβούνιο – Γερμανία, Σουηδία – Φινλανδία

28 Αυγούστου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ισπανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Ισραήλ – Ισλανδία, Βέλγιο – Γαλλία, Σλοβενία – Πολωνία

29 Αυγούστου

Όμιλος Α (Ρίγα): Τουρκία – Τσεχία, Εσθονία – Λετονία, Πορτογαλία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Γερμανία – Σουηδία, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Μαυροβούνιο

30 Αυγούστου

Όμιλος Α (Ρίγα): Τσεχία – Εσθονία, Λετονία – Σερβία, Τουρκία – Πορτογαλία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Λιθουανία – Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Μαυροβούνιο – Φινλανδία

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ιταλία – Γεωργία, Κύπρος – Ελλάδα, Ισπανία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Ισλανδία – Βέλγιο, Γαλλία – Σλοβενία, Πολωνία – Ισραήλ

31 Αυγούστου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ελλάδα, Ισπανία – Κύπρος, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Ιταλία

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Σλοβενία – Βέλγιο, Ισραήλ – Γαλλία, Πολωνία – Ισραήλ

1 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Τουρκία, Πορτογαλία – Λετονία, Σερβία – Τσεχία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Σουηδία – Μαυροβούνιο, Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία – Λιθουανία

2 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κύπρος – Γεωργία, Ιταλία – ΙσπανίαΌμιλος Δ (Κατόβιτσε): Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία, Γαλλία – Πολωνία

3 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία

4 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)