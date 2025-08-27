Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Λιθουανία αντιμετωπίζει σήμερα (27/08) τη Μεγάλη Βρετανία στο εναρκτήριο ματς του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 13:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.
Η ομάδα του Βαλαντσιούνας, του Γιοκουμπάιτις, του Γκεντράιτις και των άλλων αστέρων του Ρίμας Κουρτινάιτις, έχει τα φόντα να πάει ψηλά στη διοργάνωση ενώ κρυφός πόθος των Λιθουανών είναι η διεκδίκηση ενός μεταλλίου.
Από την άλλη πλευρά, οι Βρετανοί στοχεύουν σε μία αξιοπρεπή πορεία στη διοργάνωση.
Στο Group B μαζί με Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, είναι επίσης οι Γερμανία, Φινλανδία, Σουηδία και Μαυροβούνιο.
Το πρόγραμμα του EuroBasket 2025
Η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία) .
Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση.
27 Αυγούστου
Όμιλος Α (Ρίγα): Τσεχία – Πορτογαλία, Λετονία – Τουρκία, Σερβία – Εσθονία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Μαυροβούνιο – Γερμανία, Σουηδία – Φινλανδία
28 Αυγούστου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ισπανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Ισραήλ – Ισλανδία, Βέλγιο – Γαλλία, Σλοβενία – Πολωνία
29 Αυγούστου
Όμιλος Α (Ρίγα): Τουρκία – Τσεχία, Εσθονία – Λετονία, Πορτογαλία – Σερβία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Γερμανία – Σουηδία, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Μαυροβούνιο
30 Αυγούστου
Όμιλος Α (Ρίγα): Τσεχία – Εσθονία, Λετονία – Σερβία, Τουρκία – Πορτογαλία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Λιθουανία – Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Μαυροβούνιο – Φινλανδία
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ιταλία – Γεωργία, Κύπρος – Ελλάδα, Ισπανία – Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Ισλανδία – Βέλγιο, Γαλλία – Σλοβενία, Πολωνία – Ισραήλ
31 Αυγούστου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Γεωργία – Ελλάδα, Ισπανία – Κύπρος, Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Σλοβενία – Βέλγιο, Ισραήλ – Γαλλία, Πολωνία – Ισραήλ
1 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Τουρκία, Πορτογαλία – Λετονία, Σερβία – Τσεχία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Σουηδία – Μαυροβούνιο, Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία – Λιθουανία
2 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Ελλάδα – Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κύπρος – Γεωργία, Ιταλία – ΙσπανίαΌμιλος Δ (Κατόβιτσε): Βέλγιο – Ισραήλ, Ισλανδία – Σλοβενία, Γαλλία – Πολωνία
3 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία
Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία
4 Σεπτεμβρίου
Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα
Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο
Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων
Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.
6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)
Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3
7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)
Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4
9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)
Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3
10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):
Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4
12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):
Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4
14 Σεπτεμβρίου 2025:
Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)
Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)
