Μία εβδομάδα μετά το διπλό στη Βέρνη, ο Παναθηναϊκός... κατάφερε να ακυρώσει τη νίκη του επί της Γιούνγκ Μπόις, γνωρίζοντας ήττα-σοκ στο ΟΑΚΑ απ’ τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» αν και προηγήθηκαν στο 55’ με το γκολ του Σφιντέρσκι, έδωσαν μέτρα στους Ολλανδούς και δέχθηκαν δύο γκολ απ’ τον Σμιτ στο 75’ και στο 82’, γνωρίζοντας μία αποκαρδιωτική ήττα...

Οι «πράσινοι» μπήκαν απ’ την αρχή δυνατά και είχαν την πρώτη τελική προσπάθειά τους στο 1ο λεπτό με το πλασέ του Τετέ που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια του Ντε Μπούσερ. Στο 10’ ο Σφιντέρσκι έκανε εξαιρετική περιστροφή και σούταρε μέσα απ’ την περιοχή, όμως ο Κράμερ πρόλαβε να βάλει την κόντρα κι «έσωσε», ενώ στο 13’ το πλασέ του Τετέ μέσα απ’ την περιοχή αποκρούστηκε με υπερένταση απ’ τον γκολκίπερ της ολλανδικής ομάδας.

Στο 28’ μετά από σέντρα του Κώτσιρα, ο Τσέριν έπιασε ωραία κεφαλιά αλλά ο Ντε Μπούσερ έδιωξε ξανά εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ έδειξε ακόμη καλύτερα αντανακλαστικά στο 45’+1’ στο τρομερό σουτ του Τετέ, αποκρούοντας σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκόςστο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε ασφυκτικά τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και βρήκαν το γκολ που κυνηγούσαν στο 55ο λεπτό μέσα από στατική φάση. Σε καλοτραβηγμένο κόρνερ του Τετέ, ο Κάρολ Σφιντέρσκι με «σεντερφορίσια» κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι έκανε το 1-0 για το «τριφύλλι», βάζοντας «φωτιά» στο ΟΑΚΑ.

Η ολλανδική ομάδα έβγαλε αντίδραση μετά το γκολ που δέχθηκε και στο 66’ είχε μία πολύ καλή στιγμή με το σουτ του Μάργκαρετ μέσα απ’ την περιοχή το οποίο απέκρουσε στη γωνία του ο Λαφόν, ενώ το 74’ από γύρισμα του Κυριακόπουλου και πλασέ του Τζούριτσιτς, ο Ντε Μπούσερ έκανε άλλη μία μεγάλη επέμβαση στη γωνία του.

Στο 75’ ωστόσο, από χαμηλή σέντρα του Τζέιμς, ο Σμιτ πρόλαβε να βάλει το πόδι του, ο Λαφόν έκανε κάκιστο υπολογισμό με την μπάλα να περνάει κάτω απ’ το σώμα του και να καταλήγει στα δίχτυα για την ισοφάριση των Ολλανδών σε 1-1.

Επτά λεπτά μετά (82’) ήρθε η απόλυτη «παγωμάρα» για τους «πράσινους». Ακόμη μία κακή αμυντική συμπεριφορά ο Τζέιμς βρήκε χώρο και γύρισε την μπάλα προς τον Σμιτ που έκανε με προβολή το 2-1 για τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς,

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκιζχάμερ (Αυστρία)

Κίτρινες: 77’ Σιώπης – 87’ Ντε Μπούσερ

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπουλ): Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).