Οπαδoί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς κάνουν τσουλήθρα στο Μοναστηράκι πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό

Η βροχή στην Αθήνα αποδείχθηκε… ιδανική για τους οπαδούς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, οι οποίοι βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο να διασκεδάσουν στο Μοναστηράκι, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Οι φίλοι της ολλανδικής ομάδας ταξίδεψαν στην ελληνική πρωτεύουσα για να στηρίξουν την ομάδα τους, με την ελπίδα να ζήσουν μια όμορφη εμπειρία στο ΟΑΚΑ και να χαρούν το αποτέλεσμα. Προς το παρόν, πάντως, απόλαυσαν τη βροχή, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα βίντεο που κυκλοφορούν.
Έξω από τον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, οι Ολλανδοί οπαδοί μετέτρεψαν τον βρεγμένο δρόμο σε... νεροτσουλήθρα, διασκεδάζοντας με την ψυχή τους και τραβώντας την προσοχή των περαστικών, οι οποίοι δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τις στιγμές με τα κινητά τους.
