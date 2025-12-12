Μενού

Μεντιλίμπαρ για Ελ Καμπί: «Όταν φεύγουν παίκτες δεν είναι ευχάριστο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τον αγώνα της Κυριακής με τον Άρη εκτός έδρας καθώς και για τον Ελ Καμπί και τον Ροντινέι.

Reader symbol
Newsroom
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ισπανός προπονητής του ΟλυμπιακούΧοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη NOVA για:

Το ότι δεν έχει νικήσει τον Άρη εκτός έδρας:

«Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς.»

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ