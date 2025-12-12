Μεντιλίμπαρ για Ελ Καμπί: «Όταν φεύγουν παίκτες δεν είναι ευχάριστο»

Ο Ισπανός προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη NOVA για:

Το ότι δεν έχει νικήσει τον Άρη εκτός έδρας:

«Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να είναι η νικητήρια. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς.»

