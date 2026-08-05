Μεντιλίμπαρ: «Η Ναϊμέγκεν ήταν καλύτερη - Δεν είναι κακό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη σεζόν 2026-27 δεν έφερε ικανοποίηση στον κόσμο της ομάδας, καθώς το κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είδε την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να μένει στο μηδέν απέναντι στη Ναϊμέγκεν και πλέον οι Πειραιώτες χρειάζονται νίκη στην Ολλανδία, είτε στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση, είτε στα πέναλτι, προκειμένου να περάσουν στα playoffs του Champions League.

Οι “ερυθρόλευκοι” έδειξαν ότι χρειάζονται χρόνο ακόμη για να έχουν την απόδοση που θέλουν, βάζοντας και τους νέους παίκτες στην εξίσωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περιμέναμε. Χθες λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός, κάτι στο οποίο μας κέρδισαν, ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ να δημιουργήσουμε, υπό αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι».

Ποιο ήταν το κριτήριο επιλογής της ενδεκάδας:

«Ο Ροντινέι είναι από τους καλύτερους εξτρέμ στην ομάδα ήδη από την περσινή σεζόν. Από τους περσινούς μας παίκτες ήταν ο καλύτερος. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές και οι 6 παίξανε σήμερα, έχουμε ακόμα έναν καινούριο εξτρεμ. Μερικές μεταγραφές μας ήρθαν λιγότερο από μια εβδομάδα πριν και βάσει αυτού αποφάσισα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα προτίμησης και κανένα θέμα ασφάλειας, όλοι είναι παίκτες μου και δεν υπάρχει θέμα διακρίσεων».

Πώς μπορεί μέσα σε μια εβδομάδα να αλλάξει η εικόνα της ομάδας και να διεκδικήσει την πρόκριση:

«Έχουμε μια βδομάδα παραπάνω προπονήσεων. Ο αντίπαλος ναι μεν ήταν πιο καλός σήμερα. Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και να είμαστε πιο αποφασιστικοί. Σε ένα κακό παιχνίδι για μας σημερα και σε ένα όχι τόσο κακό ματς για εκείνους το 0-0 είναι ένα εντάξει αποτέλεσμα και θα είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε την πρόκριση».