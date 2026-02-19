Μεντιλίμπαρ: «Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός Πιρόλα και Ρέτσου»

Ο Ολυμπιακός πάλεψε, αλλά μάτωσε και λύγισε απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν που μέσα σε ένα τρίλεπτο έβαλε δύο γκολ, με τους νταμπλούχους Ελλάδας να έχουν να ανέβουν ένα βουνό στη ρεβάνς της Γερμανίας την ερχόμενη Τρίτη (24/2) στις 22:00.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα του Mega και στάθηκε στο πόσο επηρέασε στη φάση του τραυματισμούς Πιρόλα - Ρέτσου.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέφερε πως δεν έχει ενημέρωση για την κατάσταση του Ιταλού στόπερ, ενώ τόνισε πως προέχει το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (22/2, 22:00).

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Και οι δυο ομάδες έπαιξαν καλά και είχαμε από ένα καλό ημίχρονο. Στην καλύτερή τους στιγμή ήρθε το γκολ, από μια μακρινή μπαλιά, και το δεύτερο γκολ ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Μας επηρέασε πολύ ο τραυματισμός. Δεν ξέραμε αν θα έβγαινε κάποιος, αν θα έβγαινε ένας ή και οι δύο. Δεν ξέρω κάτι περισσότερο για την κατάσταση του Πιρόλα. Έφυγε, αλλά δεν γνωρίζω αν πήγε στο σπίτι του ή για εξετάσεις. Το χτύπημά του φάνηκε σοβαρό.

Θα είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε αρχικά να βάλουμε ένα γκολ και μετά το δεύτερο. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ. Προέχει το ματς με τον Παναιτωλικό. Θα πάμε στη Γερμανία για να προσπαθήσουμε».