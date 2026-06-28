Μέσι: Το σερί με γκολ στο Μουντιάλ ξεκίνησε από το πιο άστοχο σύνθημα

Στις 3 Δεκεμβρίου 2022, η Αργεντινή έβαζε σε ράγες την επιτυχημένη, όπως εξελίχτηκε, προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου, επικρατώντας 2-1 της Αυστραλίας και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.
Τον δρόμο για τη νίκη, είχε ανοίξει με συρτό σουτ στο 35ο λεπτό ο Λιονέλ Μέσι, που έκτοτε σκοράρει ακατάπαυστα στη διοργάνωση, φτάνοντας ενάντια στην Ιορδανία τους επτά συνεχόμενους αγώνες με γκολ - περισσότερους από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή!
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