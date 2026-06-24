Μούντιαλ 2026: Η απάντηση του Μέσι για το πότε θα αποσυρθεί

Ο Λιονέλ Μέσι, που παραδόξως φαίνεται στα περίπου 40 του χρόνια, να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας του απάντησε σήμερα σε δημοσιογράφους για το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί.

Ο GOAT του ποδοσφαίρου, ο οποίος κλείνει σήμερα (24/6) τα 39, δεν φαίνεται να σκέφτεται την απόσυρση σύντομα. Κάτι τέτοιο μοιάζει απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026.

Μετά και την κατάρριψη του ιστορικού ρεκόρ σκοραρίσματος όλων των εποχών χάρη στα δύο γκολ που πέτυχε στον τελευταίο αγώνα απέναντι στην Αυστρία, ο θρυλικός «Νο 10» γιορτάζει τα 39α γενέθλιά του με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

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Ύστερα από μια δύσκολη πορεία με την εθνική Αργεντινής τα προηγούμενα χρόνια, ο Μέσι αγωνίζεται ξανά σε Μουντιάλ στα 39 του και συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα του με εκπληκτικό τρόπο. Αφού σημείωσε χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία για τη φάση των ομίλων του Δ’ Ομίλου, συνέχισε με δύο ακόμη γκολ στη σπουδαία νίκη της Αργεντινής με 4-2 επί της Αυστρίας, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τι απαντά ο Μέσι για την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο

Ο Αργεντινός έχει ήδη πετύχει πέντε γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και αναμένεται να διεκδικήσει μέχρι τέλους το Χρυσό Παπούτσι του τουρνουά. Στα 39 του, εξακολουθεί να λάμπει και να αποδεικνύει καθημερινά στον κόσμο του ποδοσφαίρου πόσο βαθιά είναι η αγάπη και το πάθος του για το όμορφο παιχνίδι.

🚨🎙️ Do you intend to keep playing for a few more years?



🗣️ Messi: "Yes, yes... I will continue for some time, as long as I can contribute, feel good physically, and help my teammates... I will keep playing."



🎙️ I mean, will you play in the 2030 World Cup?



🗣️ Messi: "I don't… pic.twitter.com/k4Qooxctfz — MessiXtra (@MessiXtraHQ) June 24, 2026

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να συνεχίσει μέχρι το 2030, ο αρχηγός της Αργεντινής χαμογέλασε και παραδέχθηκε ότι «φαίνεται αρκετά μακριά», αλλά τόνισε πως «θα το πάρω μέρα με τη μέρα».

«Ναι, ναι... Θα συνεχίσω για κάποιο χρονικό διάστημα, αρκεί να μπορώ να συνεισφέρω, να νιώθω καλά σωματικά και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου... Θα συνεχίσω να παίζω», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, για το αν θα παίξει στο Μουντιάλ του 2030, δήλωσε: «Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο μακρινό... αλλά, όπως είπα, ζω μέρα τη φορά και επικεντρώνομαι στο παρόν».