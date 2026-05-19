Μετά από 22 χρόνια ξανά στο θρόνο της – Η Άρσεναλ στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας

Το άξιζε και το πήρε! Η Άρσεναλ είναι υπερήφανη πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26, επιστρέφοντας στο «θρόνο» μετά από απουσία 22 χρόνων. Για να τα καταφέρει πριν ακόμα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική, πήρε ένα «δωράκι» από τη Μπόρνμουθ η οποία απόψε αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Βιτάλιτι» και εξασφάλισε την συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση (Europa League) για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ισοφάρισε στο 90+5΄ ο Χάαλαντ!

Έτσι, η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα που βρίσκεται στους 82 βαθμούς, δεν απειλείται από τη Σίτι (78β.).

Οι «κανονιέρηδες» ήταν οι καλύτεροι στη διάρκεια της σεζόν και δίκαια έφτασαν στον τίτλο, για πρώτη φορά μετά το 2004. Με τους Ράγια (37/37 ματς), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36) και Γκιόκερες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος από πλευράς συμμετοχών, τον Γκιόκερες να είναι πρώτος σκόρερ με 14 γκολ, τους Έζε, Σάκα να ακολουθούν με 7 και ασφαλώς με την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος (μόλις 26 γκολ παθητικό), ο σύλλογος του βορείου Λονδίνου είναι στην κορυφή και οι φίλοι του ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι.

Η σημερινή εξέλιξη ήταν ό,τι καλύτερο για την Άρσεναλ, καθώς το τελευταίο ματς τη σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας (24/5) αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα και η ομάδα θα εστιάσει απόλυτα στον τελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη.