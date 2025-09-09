Μετά το ελληνικό κράξιμο, ο Ρίμας Κουρτινάιτις ζήτησε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους

Συγγνώμη ζήτησε ο Ρίμας Κουρτινάιτις από τους Έλληνες δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Ρίγα της Λετονίας για να καλύψουν το Eurobasket 2025. Οι απεσταλμένοι των ελληνικών media κατήγγειλαν πως τόσο το πρωί, όσο και μετά το πέρας της βραδινής προπόνησης της ομάδας της Λιθουανίας, την Δευτέρα (8/9), ο προπονητής της σημερινής αντιπάλου της εθνικής (21:00/ ΕΡΤ1) επιδεικτικά αγνόησε τους Έλληνες δημοσιογράφους.

Όπως κατήγγειλαν, ενώ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου της πατρίδας του, κοίταξε τους Έλληνες δημοσιογράφους που τον περίμεναν για δηλώσεις όπως συνηθίζεται, ωστόσο αυτός, γύρισε την πλάτη του και έφυγε. Ακόμα και όταν τον φώναξαν για μια σύντομη τοποθέτηση, εκείνος συνέχισε να περπατά χωρίς να δώσει καμία σημασία.

Όλα τα media έγραψαν για τη συμπεριφορά του Ρίμας Κουρτινάιτις, έγινε σούσουρο στη Λιθουανία και στη Λετονία που διεξάγεται το τουρνουά και έτσι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Λιθουανίας αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη λέγοντας πως έγινε παρεξήγηση.

Αξίζει να σημειώθεί πως οι Γιόνας Βαλαντσιούνας και Λίνας Κλέιζα (GM της ομάδας) στάθηκαν κανονικά στη μικτή ζώνη και μίλησαν στους Έλληνες δημοσιογράφους.

Η δήλωση του Ρίμας Κουρτινάιτις

Η ενημέρωση της Λιθουανίας αναφέρει:

«Αγαπητοί Έλληνες δημοσιογράφοι,

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις, θέλει να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη για την παρεξήγηση που συνέβη απόψε.

Ο general manager της ομάδας μας, Λίνας Κλέιζα, και ο αρχηγός, Γιόνας Βαλαντσιούνας, ήταν έτοιμοι για τη συνέντευξη που είχε προγραμματιστεί μαζί σας. Ωστόσο, ο κόουτς Ρίμας παρερμήνευσε την κατάσταση, πιστεύοντας ότι ο Λίνας είχε ήδη καλύψει όλα όσα αφορούσαν το αυριανό παιχνίδι.

Για να διορθώσει την κατάσταση, ο κόουτς Ρίμας θα ήθελε πολύ να έχει την ευκαιρία να μιλήσει μαζί σας και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, για όσο χρειαστεί. Θα είναι διαθέσιμος αμέσως μετά την αυριανή πρωινή προπόνηση, η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο του αγώνα, από τις 11:20 έως τις 12:20.

Ο κόουτς Ρίμας τρέφει ειλικρινή σεβασμό για το ελληνικό μπάσκετ και τους παθιασμένους φιλάθλους του. Έχει όμορφες αναμνήσεις από τη στήριξη που έλαβε η Λιθουανία στο Eurobasket του 1995, και εκτιμά ιδιαίτερα τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο ομάδες, αγαπά το ελληνικό μπάσκετ και τη μαγευτική χώρα της Ελλάδας. Θυμάται το κατάμεστο γήπεδο του Eurobasket 1995 να αποθεώνει τη Λιθουανία στον τελικό, μια υπέροχη στιγμή της καριέρας του που θα θυμάται για πάντα.

Για ακόμη μία φορά, ζητάμε συγγνώμη από τους Έλληνες δημοσιογράφους και φιλάθλους του μπάσκετ για αυτή την παρεξήγηση. Εκτιμούμε πραγματικά την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας δούμε όλους αύριο!

Με απόλυτο σεβασμό,

Ρίμας Κουρτινάιτις».

