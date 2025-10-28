«Μεταβίβαση»: Η νέα σειρά vidcast του Gazzetta.gr - Ποιος είναι ο πρώτος καλεσμένος

Μεταβίβαση ονομάζεται η νέα σειρά vidcast που κυκλοφόρησε στο gazzetta.gr. με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και τη Μαρία Ζαφειράτου.

Τι είναι η «Μεταβίβαση»; ρίχνοντας μια ματιά στο λεξικό, διαβάζουμε ότι -ποδοσφαιρικά μιλώντας- πρόκειται για την πάσα της μπάλας από τον έναν παίκτη στον άλλον. Μεταβίβαση όμως γίνεται και στις σκέψεις, τις απόψεις, τις γνώσεις, από το έναν στον άλλον. Εντός και εκτός αγωνιστικών γραμμών. Αρκεί οι δύο -ή και περισσότεροι- «συμπαίκτες» να είναι δεκτικοί, και όχι απαραίτητα προπονημένοι, σε όλα τα παραπάνω.

Η Μεταβίβαση, η νέα σειρά vidcast με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο και τη Μαρία Ζαφειράτου στο gazzetta.gr, έχει έναν σκοπό: Να «δει» τους ανθρώπους που θαυμάζουμε από την τηλεόραση και τα γήπεδα όπως είναι, όπως νιώθουν, όπως σκέφτονται.

