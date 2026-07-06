Τέσσερις δεκαετίες μετά το περιβόητο ματς με την Αργεντινή, η Αγγλία ξόρκισε τα φαντάσματα του Αζτέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 54' και εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου περιμένει η Νορβηγία.

Έπαιξε για 79 λεπτά ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, στον πάγκο έμεινε ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, γράφει το gazzetta.

Μεξικό - Αγγλία: Έτσι έπαιξαν

Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση ανήκε στην Τρι, με τον Πίκφορντ να αποκρούει εντυπωσιακά την κεφαλιά-ψαράκι του Χιμένες στο 15', ενώ στο 26' ο Ρανγκέλ σταμάτησε τη διαγώνια προσπάθεια του Γκόρντον. Εν συνεχεία, το ματς πήρε φωτιά λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Μπέλιγχαμ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά-ψαράκι στο 36' και να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του ένα δίλεπτο αργότερα μετά από 1-2 με τον Κέιν!

Παρ' όλα αυτά, οι Μεξικανοί βρήκαν το σθένος να μειώσουν, με τον Κινιόνες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό βολέ στο 42', ενώ στο 45+1', ο Χιμένες είχε σουτ λίγο άουτ - με τον ίδιο παίκτη να αναγκάζει σε νέα εντυπωσιακή επέμβαση τον Πίκφορντ στο 45+3'!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Αγγλία να αγγίζει το 3-1, όταν το σουτ του Ο'Ράιλι κατέληξε στο δοκάρι (49'), εντούτοις τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η αποβολή του Κουάνσα για σκληρό μαρκάρισμα να αφήσει τους Βρετανούς με δέκα παίκτες! Κι όμως, τα Τρία Λιοντάρια δεν μάσησαν και κέρδισαν πέναλτι με τον Γκόρντον, το οποίο αξιοποίησε ο Κέιν για το 3-1 στο 60'.

Εννέα λεπτά αργότερα ωστόσο, οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο ματς, με τον Χιμένες να ευστοχεί και αυτός σε πέναλτι που κέρδισε ο Γκουτιέρες, μετατρέποντας σε θρίλερ το φινάλε του αγώνα. Οι Μεξικανοί πίεσαν ασφυκτικά, δίχως να φτάσουν τελικά στην ισοφάριση, με την πορεία τους στο Μουντιάλ να σταματά εδώ...