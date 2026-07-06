Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, μεταδίδει το MEGA.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάσβεσαν τη φωτιά, ενώ ένας 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε και άλλο άτομο, το οποίο αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που εμφάνιζε. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την Πυροσβεστική.
- Αποκάλυψη Guardian: Τα τρία τηλέφωνα του Τραμπ στη FIFA για να «κάψουν» την κόκκινη του Μπαλογκάν
- Φωτιά με νεκρό σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα: Ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος από το διαμέρισμά του
- Επαναστάτρια, φεμινίστρια, θρυλική ζωγράφος: Η αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο
- Η ομάδα παραγωγής του Σαμαρά, ο λόγος που παραιτήθηκε νωρίτερα ο Καραμέρος και το διήμερο ΝΑΤΟ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.