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Φωτιά με νεκρό σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα: Ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος από το διαμέρισμά του

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλλιθέα.

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Η πυροσβεστική στο σημείο του ατυχήματος
Πυροσβεστική | Orange Press
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, μεταδίδει το MEGA.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάσβεσαν τη φωτιά, ενώ ένας 70χρονος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε και άλλο άτομο, το οποίο αρνήθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που εμφάνιζε. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από την Πυροσβεστική.

 

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