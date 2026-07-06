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Μεξικό - Αγγλία: Ο Χέντερσον τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς και έφυγε με φορείο

Άτυχος κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Αγγλίας ο Τζόρνταν Χέντερσον αφού τραυματίστηκε και έφυγε με φορείο.

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Αγγλία - Μουντιάλ
Παίκτες της Αγγλίας μετά το ματς με το Μεξικό | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ALEX CRUZ
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη του αγώνα Μεξικό - Αγγλία 2-3, την στιγμή των πανηγυρισμών των «λιονταριών» για την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Την ώρα λοιπόν που οι παίκτες του Τούχελ γιόρταζαν την πρόκριση, ο Τζόρνταν Χέντερσον, πέρασε πάνω από διαφημιστική πινακίδα για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και είχε μία άσχημη πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Μάλιστα, χρειάστηκε να επιστρατευτεί φορείο για να τον απομακρύνει και όλοι περιμένουν τις εξετάσεις για να δουν αν θα παίξει κανονικά στον προημιτελικό με την Νορβηγία...

 

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