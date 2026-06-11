Μεξικό - Νότια Αφρική: Πανζουρλισμός έξω από το «Αζτέκα» πριν από την πρεμιέρα

Λαοθάλασσα σχηματίστηκε έξω από το γήπεδο «Αζτέκα» εν αναμονή της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026. Ο κόσμος μαζεύτηκε από νωρίς έξω από το ιστορικό στάδιο όπου έχουν σηκώσει Μουντιάλ οι Πελέ και Μαραντόνα, με τους οπαδούς να συρρέουν κατά χιλιάδες για να δημιουργήσουν μια μαγική, ποδοσφαιρική εικόνα.

Φίλοι του Μεξικού φώναξαν συνθήματα πριν από τη σέντρα του τουρνουά, όπου φιλοξενούν τη Νότια Αφρική.

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