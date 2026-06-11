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Μεξικό - Νότια Αφρική: Πανζουρλισμός έξω από το «Αζτέκα» πριν από την πρεμιέρα

Χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκε από νωρίς έξω από το γήπεδο «Αζτέκα», δημιουργώντας θερμή ατμόσφαιρα πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.

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Fan zone για το Μουντιάλ 2026 στο Μαϊάμι | ΑΠΕ-ΜΠΕ/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Λαοθάλασσα σχηματίστηκε έξω από το γήπεδο «Αζτέκα» εν αναμονή της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026. Ο κόσμος μαζεύτηκε από νωρίς έξω από το ιστορικό στάδιο όπου έχουν σηκώσει Μουντιάλ οι Πελέ και Μαραντόνα, με τους οπαδούς να συρρέουν κατά χιλιάδες για να δημιουργήσουν μια μαγική, ποδοσφαιρική εικόνα. 

Φίλοι του Μεξικού φώναξαν συνθήματα πριν από τη σέντρα του τουρνουά, όπου φιλοξενούν τη Νότια Αφρική.

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