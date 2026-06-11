Μεξικό - Νότια Αφρική: Πανζουρλισμός έξω από το «Αζτέκα» πριν από την πρεμιέρα

Λαοθάλασσα σχηματίστηκε έξω από το γήπεδο «Αζτέκα» εν αναμονή της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026. Ο κόσμος μαζεύτηκε από νωρίς έξω από το ιστορικό στάδιο όπου έχουν σηκώσει Μουντιάλ οι Πελέ και Μαραντόνα, με τους οπαδούς να συρρέουν κατά χιλιάδες για να δημιουργήσουν μια μαγική, ποδοσφαιρική εικόνα.
Φίλοι του Μεξικού φώναξαν συνθήματα πριν από τη σέντρα του τουρνουά, όπου φιλοξενούν τη Νότια Αφρική.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Μυτιλήνη: Πυροσβεστικό αεροσκάφος «καρφώθηκε» με τη μύτη στο αεροδρόμιο
- Γιατί δεν αναρτήθηκαν αφίσες του Pride στο Μετρό; Η απάντηση - εξήγηση της ΣΤΑΣΥ
- Οι προβλέψεις Καμμένου για τις εκλογές: «Πολύ πάνω από 10% η Καρυστιανού, πιθανώς εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ»
- «Eάν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου» - Η Τούνη απαντά για το μέγεθος του μαγιό της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.