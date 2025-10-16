Μιχαΐλοβιτς για Λεσόρ: «Μιλήσαμε μαζί του αλλά αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, πρόεδρος της Παρτίζαν Βελιγραδίου, σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στη Mozzart Sport, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε περάσει από την ομάδα του προτού πάει στον Παναθηναϊκό.

