Μιχαΐλοβιτς για Λεσόρ: «Μιλήσαμε μαζί του αλλά αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πέρυσι είχε έρθει σε επαφή με τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Mατίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/AΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, πρόεδρος της Παρτίζαν Βελιγραδίου, σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στη Mozzart Sport, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε περάσει από την ομάδα του προτού πάει στον Παναθηναϊκό.

