Μηχανική βλάβη στο Ford Fiesta του Μάριου Ηλιόπουλου στην Ανάβαση Πορταριάς

Διακοπή στις χρονομετρημένες δοκιμές της 44ης Ανάβασης Πορταριάς, προκειμένου να καθαριστούν τα λάδια από το δρόμο.

Απρόοπτο για τον Μάριο Ηλιόπουλο στην 44η Ανάβαση Πορταριάς, 5ο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ εγκατέλειψε στις χρονομετρημένες δοκιμές, λόγω μηχανικής βλάβης στο Ford Fiesta.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους διοργανωτές «μια μηχανική βλάβη στο Ford Fiesta του "Mario" στη Κ1 έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία των πρώτων χρονομετρημένων δοκιμαστικών της "44ης Ανάβαση Πορταριάς HillClimb Portaria" προκειμένου να καθαριστούν τα υγρά του αυτοκινήτου από τη διαδρομή».

