Μίλαν: Θέλει Καρέτσα τον Γενάρη

Η Mίλαν έχει μπει δυνατά στη μάχη του τίτλου και στόχος της η ενίσχυση τον Ιανουάριο, ώστε να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο.

Ένας υποψήφιος μεταγραφικός στόχος σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello sport είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος εντυπωσιάζει με την Γκενκ, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική. Σκάουτ των Ροσονέρι τον είδe από κοντά κόντρα στη Βασιλεία και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος.

