Μίλαν: Θέλει Καρέτσα τον Γενάρη

Η Mίλαν έχει μπει δυνατά στη μάχη του τίτλου και στόχος της η ενίσχυση τον Ιανουάριο, ώστε να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο.
Ένας υποψήφιος μεταγραφικός στόχος σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello sport είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος εντυπωσιάζει με την Γκενκ, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική. Σκάουτ των Ροσονέρι τον είδe από κοντά κόντρα στη Βασιλεία και έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βγήκε ο χάρτης επικινδυνότητας για την κακοκαιρία Byron: Ποιες περιοχές θα δουν ακραία φαινόμενα
- Στο ίδιο μπαρ Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου – H σιωπή που έκλεψε την παράσταση
- Κακοκαιρία στην Αττική: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο - Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή
- Το δείπνο Λιάγκα-Αρναούτογλου που κανόνισε ο ΑΝΤ1 στην Πεντέλη για να μπει ένα τέλος στην παρεξήγηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.