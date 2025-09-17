Μίλτος Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου»

Ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα πάντα στο άλμα εις μήκος του στίβου, Μίλτος Τεντόγλου, δεν τα κατάφερε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο της Ιαπωνίας, και λόγω των ενοχλήσεων στο πόδι, έμεινε εκτός μεταλλίων.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Μίλτος Τεντόγλου σε δηλώσεις του στο flash quotes και σε δημοσιογράφο της World Athletics, χαρακτήρισε τον αγώνα «ως τον χειρότερο της ζωής του», τονίζοντας ότι μετά «τις κράμπες στις γάμπες, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Ένιωθα υπέροχα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ίσως ήταν λάθος μου που έκανα την προθέρμανση πιο δυνατά από το συνηθισμένο, αλλά είμαι στην καλύτερη φόρμα μου και απλώς νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει» είπε αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Μετά συνέβη κάτι, ένιωσα κράμπες στη γάμπα και στα δύο πόδια ταυτόχρονα στην πρώτη μου προσπάθεια. Και μετά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα» κατέληξε ο Μίλτος Τεντόγλου.