Μίλτος Τεντόγλου: Με άλμα στα 8.49 μ. πέτυχε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι σε φοβερή κατάσταση και μετά το 8.46μ στο Diamond League στη Σιαμέν της Κίνας, «πέταξε» στα 8.49μ. στο «Τσίρειο» Στάδιο της Κύπρου, στην κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026.
Ο Έλληνας ολυμπιονίκης έπιασε την συγκεκριμένη επίδοση στο έκτο άλμα του.
Ο Τεντόγλου άρχισε με 8.04μ., συνέχισε στα 8.14μ. στο 4ο άλμα του ανέβηκε στα 8.29μ., ενώ στο 5ο «έγραψε» 8.19μ.
