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Μίλτος Τεντόγλου: To πενταψήφιο χρηματικό έπαθλο για το ασημένιο στο Diamond League

O Μίλτος Τεντόγλου δεν έφυγε με άδεια χέρια από τις Βρυξέλλες, καθώς έλαβε σημαντικό ποσό για την δεύτερη θέση στο Diamond League.

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Μίλτος Τεντόγλου
Μίλτος Τεντόγλου | Eurokinissi
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Μπορεί να έχασε μέσα από τα χέρια του το «διαμάντι» ο Μίλτος Τεντόγλου, ωστόσο δεν έφυγε από τις Βρυξέλλες χωρίς να λάβει σημαντικό ποσό για την δεύτερη θέση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Diamond League στο άλμα εις μήκος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επίδοση 8,40 μέτρα. Ο Τεντόγλου βρισκόταν στην πρώτη θέση μέχρι την τελευταία προσπάθεια, όταν ο Τατζέι Γκέιλ τον ξεπέρασεα, σημειώνοντας άλμα 8,46 μέτρα, «κλέβοντας» την πρώτη θέση.

Για τη δεύτερη θέση στον τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου, ο Τεντόγλου εξασφάλισε το χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10.300 ευρώ.

Τα χρήματα που έχει κερδίσει ο Τεντόγλου

Αναλυτικά, τα ποσά που έχει συγκεντρώσει ο Μίλτος Τεντόγλου στις διοργανώσεις του Diamond League μέσα στη χρονιά είναι:

  • Σιαμέν – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
  • Ρώμη – 2η θέση: 5.167 ευρώ (6.000 δολάρια)
  • Μονακό – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
  • Λωζάνη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
  • Ζυρίχη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
  • Τελικός Diamond League – 2η θέση: 10.344 ευρώ (12.000 δολάρια)

Έτσι, ο Τεντόγλου έχει συγκεντρώσει συνολικά 100.000 ευρώ από τα χρηματικά έπαθλα των Diamond League το 2026. Πλέον, η προσοχή του στρέφεται στη συμμετοχή του στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

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