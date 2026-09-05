Μίλτος Τεντόγλου: To πενταψήφιο χρηματικό έπαθλο για το ασημένιο στο Diamond League

Μπορεί να έχασε μέσα από τα χέρια του το «διαμάντι» ο Μίλτος Τεντόγλου, ωστόσο δεν έφυγε από τις Βρυξέλλες χωρίς να λάβει σημαντικό ποσό για την δεύτερη θέση.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Diamond League στο άλμα εις μήκος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επίδοση 8,40 μέτρα. Ο Τεντόγλου βρισκόταν στην πρώτη θέση μέχρι την τελευταία προσπάθεια, όταν ο Τατζέι Γκέιλ τον ξεπέρασεα, σημειώνοντας άλμα 8,46 μέτρα, «κλέβοντας» την πρώτη θέση.
Για τη δεύτερη θέση στον τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων στίβου, ο Τεντόγλου εξασφάλισε το χρηματικό έπαθλο ύψους 12.000 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10.300 ευρώ.
Τα χρήματα που έχει κερδίσει ο Τεντόγλου
Αναλυτικά, τα ποσά που έχει συγκεντρώσει ο Μίλτος Τεντόγλου στις διοργανώσεις του Diamond League μέσα στη χρονιά είναι:
- Σιαμέν – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
- Ρώμη – 2η θέση: 5.167 ευρώ (6.000 δολάρια)
- Μονακό – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
- Λωζάνη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
- Ζυρίχη – 1η θέση: 17.223 ευρώ (20.000 δολάρια)
- Τελικός Diamond League – 2η θέση: 10.344 ευρώ (12.000 δολάρια)
Έτσι, ο Τεντόγλου έχει συγκεντρώσει συνολικά 100.000 ευρώ από τα χρηματικά έπαθλα των Diamond League το 2026. Πλέον, η προσοχή του στρέφεται στη συμμετοχή του στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
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