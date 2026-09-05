Σκληρή απάντηση Acun Medya στην αγωγή-μαμούθ του Φλώρου: Παραλήπτης της αγωγής και ο ΣΚΑΪ

Την ώρα που διαρκώς βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από ξένα ΜΜΕ σοκαριστικές λεπτομέρειες από τις συνθήκες του ατυχήματος του Σταύρου Φλώρου ο οποίος ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο αλλά και όσα ακολούθησαν στη συνέχεια η Acun Medya εξέδωσε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση προειδοποίηση την οποία κοινοποίησε στα εγχώρια ΜΜΕ.

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου» αναφέρει η ανακοίνωση.

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«Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της. Τέλος με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».

Την ίδια στιγμή από δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας στην εφημερίδα Miami Herald η αγωγή στρέφεται και κατά του ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με το διαδικτυακό άρθρο της εφημερίδας παραλήπτες είναι οι: Acun Medya, Acun Medya Global, Acun LLC, ο τούρκος παραγωγός Acun Ilicali καθώς και η ιδιοκτήτρια εταιρία του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ «Ειδήσεις Ντοτ Κομ».

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Πρόκειται για μια μακρά δικαστική διαμάχη που μόλις ξεκίνησε και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την έκβασή της. Πάντως το θέμα έχει σηκώσει ήδη μεγάλο θόρυβο και σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της γείτονας χώρας να έχουν μοιραστεί για το θέμα. Κάποιοι τάσσονται υπέρ του Φλώρου και κάποιοι κατά.