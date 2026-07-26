Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,66μ. - Γιατί το δεύτερο άλμα δεν καταγράφηκε στα «ρεκόρ»

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε μια εξαιρετική επίδοση στο 3ο άλμα του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, στα 8.66μ., φτάνοντας την επίδοση του Λούη Τσάτουμα.
Στα τρία πρώτα του άλματα στον τελικό του μήκους, έχει σημειώσει δύο φορές, 8,66μ.
Στην πρώτη ο ευνοϊκός άνεμος, σύμφωνα με το gazzetta.gr, στα 2,7μ/δ, στέρησε από τον Τεντόγλου την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ, των 8.66μ. που σημείωσε ο Λούης Τσάτουμας στα «Παπαφλέσσεια» της Καλαμάτας στις 2 Ιουνίου 2007.
Ο Τεντόγλου, στην τρίτη προσπάθεια προσγειώθηκε ξανά στα 8.66μ., αυτή τη φορά ο άνεμος ήταν θετικός εντός ορίου, ισοφαρίζοντας αυτή τη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ!
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