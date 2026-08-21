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Μίλτος Τεντόγλου: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα προβληθεί η εμφάνισή του στο Diamond League 

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα δώσει νέα μάχη στο Diamond League της Λωζάνης, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ.

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Μίλτος Τεντόγλου | EUROKINISSI
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Λίγες μέρες μετά την τεράστια νίκη του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, κερδίζοντας το 4ο χρυσό μετάλλιο, ο Μίλτος Τεντόγλου θα δώσει νέα μάχη στο Diamond League της Λωζάνης.

Oι προσπάθειες του κορυφαίου μηκίστα του κόσμου αναμένονται να ξεκινήσουν στις 21:48, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που θα προβάλλει και όλο το event.

Ο 28χρονος αθλητής έχει την καλύτερη φετινή επίδοση μεταξύ των συμμετεχόντων, με 8,66μ. που είναι και το ατομικό του ρεκόρ, αλλά και η κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Ακολουθεί με 8,51μ. ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ. Το ρεκόρ αγώνων είναι 8,56μ. και το είχε κάνει ο Ιβάν Πεδρόσο το 1995.

Υπάρχουν ακόμη τρεις προγραμματισμένες συναντήσεις για το Diamond League, στις 23 Αυγούστου στο Χορζόφ, στις 27 του μήνα στην Ζυρίχη και στις 4-5 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα του Diamond League στη Λωζάνη

19:50 | Ακοντισμός γυναικών – Τελικός
20:10 | Τριπλούν ανδρών – Τελικός
21:04 | 400μ εμπόδια γυναικών – Τελικός
21:05 | Επί κοντώ γυναικών – Τελικός
21:15 | 200μ γυναικών – Τελικός
21:22 | Ακοντισμός ανδρών – Τελικός
21:24 | 3000μ στιπλ γυναικών – Τελικός
21:40 | 800μ ανδρών – Τελικός
21:48 | Μήκος ανδρών – Τελικός
21:50 | 100μ εμπόδια γυναικών – Τελικός
22:00 | 5000μ ανδρών – Τελικός
22:32 | 800μ γυναικών – Τελικός
22:41 | 200μ ανδρών – Τελικός

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