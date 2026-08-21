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Γιάμαλη: «Κι αν έχουμε πραγματάκια να πούμε» - Αποκάλυψε πότε θα κάνει πρεμιέρα στο MEGA

H Αναστασία Γιάμαλη αποκάλυψε από τη Μάνη πότε θα επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα του Mega, μέσα από το Instagram.

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Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη | Instagram / natasagiamali
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Τις τελευταίες ημέρες διακοπών, μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της τηλεόρασης, φαίνεται πως απολαμβάνει η Αναστασία Γιάμαλη αυτές τις ημέρες.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA επέλεξε την μαγευτική Μάνη για τις φετινές της διακοπές, από την οποία και μοιράζεται όμορφες εικόνες με τους διακτυακούς της φίλους.

Το βράδυ της Πέμπτης, μάλιστα, η Αναστασία Γιάμαλη δημοσιοποίησε πότε θα επιστρέψει στον τηλεοπτικό αέρα, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

«Να πούμε στο σημείο αυτό ότι μπορεί να έχουμε χαλαρώσει με διακοπές και τα λοιπά αλλά, σε πολύ λίγες μέρες, η ομάδα των “Εξελίξεων” επανέρχεται και κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτέμβρη, στο MEGA» σημείωσε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Κι αν έχουμε πραγματάκια να πούμε σε προεκλογική χρονιά», τονίζει στη συνέχεια η Αναστασία Γιάμαλη κλείνοντας, με νόημα, το μάτι στην κάμερα

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