Το μήνυμα Φουρνιέ στους φίλους του Ολυμπιακού για το Final Four: «Μπείτε και φωνάξτε για εμάς»

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού ενόψει της παρουσίας τους στο Telekom Center στο Final Four της Αθήνας.

Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας εν όψει του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

O Γάλλος άσσος ανέφερε:

«Φίλαθλε του Ολυμπιακού θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει; Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας.

Να προσέχετε αδέρφια».

 

