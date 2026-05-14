Το μήνυμα Φουρνιέ στους φίλους του Ολυμπιακού για το Final Four: «Μπείτε και φωνάξτε για εμάς»

Ο Εβάν Φουρνιέ έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας εν όψει του Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

O Γάλλος άσσος ανέφερε:

«Φίλαθλε του Ολυμπιακού θέλω να μπεις στο Telekom Center Athens και να φωνάξεις για εμάς, εντάξει; Χρειαζόμαστε την έντασή σας και το πάθος σας.

Να προσέχετε αδέρφια».