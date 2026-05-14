Την περασμένη Τρίτη ο Νίκος Ευαγγελάτος προανήγγειλε την απουσία του από το Live News για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι έχει μια «ευχάριστη οικογενειακή υποχρέωση» χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, η Τατιάνα Στεφανίδου σε ένα βίντεό της στο Instagram είχε «μαρτυρήσει» πως η κόρη τους Λυδία Ευαγγελάτου αποφοιτεί από το New York University (NYU Stern School of Business) και θα ταξίδευε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού για να είναι στο πλευρό της.

«Γεια σας, είμαι στο αεροδρόμιο και ετοιμάζομαι να πετάξω για Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της Λυδίας. Πέρασαν κιόλας τέσσερα χρόνια», έλεγε στο βίντεο της η δημοσιογράφος.

Τι είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος για την απουσία του από το Live News

«Αποχαιρετώντας σας, να σας πω ότι αύριο, Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή το Live News θα το παρουσιάσει ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, Βασίλης Τσεκούρας με όλη την υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής.

Γιατί έχω πολύ ευχάριστη υποχρέωση, οικογενειακή υποχρέωση, που μου επιβάλλει, με πολλή χαρά και περηφάνεια, να βρίσκομαι όχι στην εκπομπή. Για πολύ καλό λόγο.

Θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια και χαρά σας» είπε στο φινάλε της εκπομπής της Τρίτης ο Νίκος Ευαγγελάτος.