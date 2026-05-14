Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων

Μετά την ανείπωτη τραγωδία και την βουτιά στο κενό από την ταράτσα 6όροφης πολυκατοικίας των δύο 17χρονων κοριτσιών, η μία κατέληξε από καρδιακή ανακοπή, ενώ οι διασώστες προσπαθούσαν να την επαναφέρουν και η δεύτερη κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Η ασθενής είναι πολυτραυματίας με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, θλάσεις σε ζωτικά όργανα (πνεύμονα και ήπαρ) και με βαρύ κάταγμα στη λεκάνη, με όλο το προσωπικό του νοσοκομείου ΚΑΤ να δίνει μάχη για να την κρατήσει στη ζωή. Δίπλα της βρίσκονται διαρκώς 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, με τον καθένα από τη μεριά του να δίνει μάχη, για το κορίτσι.

Ανησυχητική αύξηση στις αυτοκτονίες καταγράφει η Οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ

Στο μεταξύ, τα στοιχεία από την Οργάνωση ΚΛΙΜΑΚΑ «χτυπούν» συναγερμό καθώς υποδηλώνουν ότι οι αυτοκτονίες των ανηλίκων παραμένουν ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και ευζωίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το 2024 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 10 αυτοκτονίες ανηλίκων (3 παιδιών ηλικίας 12-14 ετών και 7 εφήβων ηλικίας 15-19 ετών), ενώ το 2025 καταγράφηκαν 7 αυτοκτονίες ανηλίκων (μια παιδιού ηλικίας 12-14 ετών και 6 εφήβων ηλικίας 15-19 ετών).

Σε αυτά τα στατιστικά δεν συμπεριλαμβάνονται οι απόπειρες που είναι περισσότερες. Το 2026 ήδη έχουν καταγραφεί 9 αυτοκτονίες (μία παιδιού 12-14 ετών και 8 εφήβων 15-19 ετών)-άρα η τάση είναι ανησυχητικά αυξητική, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο πρώτο 5μηνο της χρονιάς.

Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη

Σοκαρισμένη από αυτή την διπλή απόπειρα αυτοκτονίας είναι και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, το ακόλουθο μήνυμα: «Ως υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες.

Παράλληλα, οφείλουμε να ενισχύουμε σταθερά τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παρουσία ειδικών στα σχολεία και τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει αόρατο και μόνο».

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Οι αστυνομικές έρευνες είναι σε εξέλιξη εδώ και 48 ώρες για να βρεθούν τα αίτια του διπλού απονενοημένου διαβήματος των δύο κοριτσιών που πήδηξαν μαζί στο κενό, με το (μοναδικό) σημείωμα που βρέθηκε στο σακίδιο της μίας κοπέλας να κάνει λόγο για χρόνια δική της μάχη με την κατάθλιψη και τον φόβο της αποτυχίας στις επικείμενες εξετάσεις.

Τι συμβουλεύει ο ειδικός για το σύνθετο πρόβλημα των αυτοκτονιών

Η αυτοκτονία νέων ανθρώπων είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί και το Πανελλήνιο παρακολουθεί σοκαρισμένο τις εξελίξεις, λίγες ημέρες προτού αρχίσουν οι προαγωγικές εξετάσεις των λυκείων, που ακολουθούνται από τις Πανελλήνιες.

Γι αυτή τη διπλή τραγωδία, ο ψυχίατρος-ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Οικονόμου υπογραμμίζει:

«Η πρόσφατη τραγωδία με τις δύο έφηβες που συγκλόνισε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία άνοιξε ξανά μία πολύ δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση γύρω από την πίεση που βιώνουν σήμερα αρκετά παιδιά. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε να μη δίνουμε απλοϊκές εξηγήσεις.

Η ψυχιατρική γνωρίζει ότι η αυτοκτονία είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Δεν προκαλείται ποτέ από έναν μόνο λόγο, ούτε μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε μία εξέταση ή σε έναν βαθμό. Πίσω από τέτοιες τραγωδίες συνήθως συνυπάρχουν κατάθλιψη, έντονη ψυχική ευαλωτότητα, αίσθημα αδιεξόδου, μοναξιά και η πεποίθηση ότι “δεν υπάρχει άλλη λύση”».

Ειδικά για τη μεγάλη πίεση που νιώθουν οι έφηβες και οι έφηβοι εξαιτίας των Πανελληνίων εξετάσεων – και γενικά των εξετάσεων - ο ειδικός εξηγεί:«Στη συνολική ψυχική ευαλωτότητα των εφήβων, η πίεση των Πανελληνίων εξετάσεων έρχεται σαν ένας πρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας να επιδεινώσει το άγχος, το αδιέξοδο και την μοναξιά που νιώθουν. Για πολλά παιδιά σήμερα, οι εξετάσεις αυτές δεν βιώνονται απλώς ως μία εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά ως μία συνολική κρίση αξίας και μέλλοντος. Και υπάρχει πλέον και μία νέα κοινωνική πραγματικότητα: το οικονομικό άγχος των οικογενειών.

Τα υψηλά ενοίκια και το αυξημένο κόστος ζωής δημιουργούν σε αρκετούς μαθητές τον φόβο ότι αν δεν περάσουν στη “σωστή” πόλη ή σχολή, ίσως να μην μπορέσουν εύκολα να σπουδάσουν αλλού. Πρόκειται για μία αόρατη πίεση που συχνά δεν συζητιέται αρκετά.

Η ψυχική ανθεκτικότητα ενός παιδιού δεν χτίζεται λMίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Χτίζεται μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο και στον τρόπο που ως κοινωνία μιλάμε για την επιτυχία και την αποτυχία. Τα παιδιά χρειάζονται ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ‘ότι η ζωή δεν τελειώνει με μία αποτυχία και ότι κανένας βαθμός δεν καθορίζει την αξία ενός ανθρώπου’.

Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει αμέτρητες φορές ότι άνθρωποι που απέτυχαν σε εξετάσεις ή δεν ακολούθησαν την “ιδανική” διαδρομή, κατάφεραν αργότερα να πετύχουν προσωπικά, επαγγελματικά και οικονομικά. Και πάνω απ’ όλα, καμία εξέταση και καμία σχολική επίδοση δεν μπορεί να αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή».

Ο ειδικός, που μίλησε με αφορμή το περιστατικό της Ηλιούπολης, καταλήγει πως και τα social media αυξάνουν αφόρητα την πίεση που νιώθουν οι νέοι άνθρωποι μέσα από τις προβολή «τέλειων εικόνων» στα κοινωνικά δίκτυα και σε ένα καθεστώς διαρκούς σύγκρισης με τους άλλους.