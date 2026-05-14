Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»

Ο Αkylas εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του στο πλαίσιο της Eurovision ότι μεγαλώνοντας βίωσε πολύ bullying αλλά ποτέ δεν τα παράτησε.

O 27χρονος αγνόησε τις φωνές που του έλεγαν να σταματήσει αυτό που κάνει και να αλλάξει καριέρα και συμβούλεψε να πιστεύουμε στον εαυτό μας.

«Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι που βίωσε πολύ bullying. Και ξέρετε, δεν είχα χρήματα, δεν είχα διασυνδέσεις.

Πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι πρέπει να σταματήσω αυτό που κάνω, να αλλάξω καριέρα και ότι χάνω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε κι εσείς.

Να μην αφήσετε ποτέ κανέναν να μπει στο μυαλό σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία μέσα στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100%, αν πραγματικά το θέλετε. Γι’ αυτό να πιστεύετε στον εαυτό σας και να αγαπάτε περισσότερο τον εαυτό σας. Είστε υπέροχοι», ανέφερε ο Akylas.

Η στήριξη από τη μητέρα του

Παράλληλα, ο Akylas μίλησε για τη στήριξη της μητέρας του σε όλο αυτό το ταξίδι. «Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά, έκλαιγε πάρα πολύ. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "Γιατί μου το κάνεις αυτό;". Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη.

Και είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω να αγαπούν τα παιδιά τους όπως ακριβώς είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Είναι τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε. Προσπαθήστε να τα καταλάβετε», δήλωσε.