Γαλάζια Σημαία 2026: 2η στον κόσμο η Ελλάδα - Αναλυτική λίστα με τις βραβευμένες παραλίες

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), οι βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη της χώρας μας.

Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές. Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

Οι ακτές της Αττικής με Γαλάζια Σημαία

Ενδεικτικά, στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφονται συνολικά 17 ακτές με Γαλάζια Σημαία. Πιο αναλυτικά:

Δήμος Μαραθώνος: Μπρεξίζα

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος: Διασταύρωση, Λίμνη

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Αυλάκι

Δήμος Λαυρεωτικής: Σούνιο/Grecotel Cape Sounio

Δήμος Σαρωνικού: Λαγονήσι 1-Grand Beach/ Grand Resort Lagonissi, Λαγονήσι 2-Mediterraneo/Grand Resort Lagonissi, Λαγονήσι 3-Κοχύλια/ Grand Resort Lagonissi, Μαύρο Λιθάρι/EverEden Beach

Δήμος Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης: Αστέρας Βουλιαγμένης/Astir Beach Vouliagmenis, Βούλα Α, Βουλιαγμένη

Δήμος Γλυφάδας: Γλυφάδα, Γλυφάδα Α, Γλυφάδα Β

Δήμος Μεγαρέων: Κινέττα/Kinetta Beach Resort & Spa

Δήμος Αίγινας: Αγ. Μαρίνα

Η λίστα με τις 624 βραβευμένες ακτές στην Ελλάδα βρίσκεται ΕΔΩ