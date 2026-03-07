Μονακό: Χωρίς τον Σπανούλη στον πάγκο κόντρα στη Σολέ

Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Σολέ για την 21η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Μονεγάσκων.
Όπως αναφέρει το κορυφαίο γαλλικό μέσο «Lequipe» ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην κοουτσάρει την ομάδα του στον αγώνα για το εγχώριό της πρωτάθλημα, κάτι που... φουντώνει ακόμα περισσότερο τις φήμες περί αποχώρησής του από τον σύλλογο.
