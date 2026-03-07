Μενού

Μονακό: Χωρίς τον Σπανούλη στον πάγκο κόντρα στη Σολέ

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Μονακό για την αναμέτρηση κόντρα στη Σολέ, για το γαλλικό πρωτάθλημα.

final four Σπανούλης
Ο Βασίλης Σπανούλης στον τελικό του Final Four | In Time / Δημήτρης Μπιρντάχας
Η Μονακό αντιμετωπίζει τη Σολέ για την 21η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Μονεγάσκων.

Όπως αναφέρει το κορυφαίο γαλλικό μέσο «Lequipe» ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην κοουτσάρει την ομάδα του στον αγώνα για το εγχώριό της πρωτάθλημα, κάτι που... φουντώνει ακόμα περισσότερο τις φήμες περί αποχώρησής του από τον σύλλογο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzett.gr

