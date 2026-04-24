Μονακό - Μπαρτσελόνα 79-70: Με τον Ολυμπιακό απέναντι οι Μονεγάσκοι

Η Μονακό κατάφερε να ρίξει στο... καναβάτσο την Μπαρτσελόνα επικρατώντας με 79-70 στη «μάχη» για την πρόκριση στα Play Offs, γράφει το gazzetta.

Μονακό - Μπαρτσελόνα: Το ματς

Η εικόνα της Μονακό παρουσιάστηκε αρκετά διαφοροποιημένη, καθώς πέρα από τον βασικό κορμό των οκτώ παικτών, ενσωματώθηκαν στο ρόστερ οι Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπεϊ, με τον δεύτερο να προσθέτει επιπλέον λύσεις.

Οι Μονεγάσκοι μπήκαν στο ματς με ένταση και βρήκαν ρυθμό μέσα από την άμυνά τους. Ο Κλάιμπερν για τους Καταλανούς συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο προηγούμενο παιχνίδι, σημειώνοντας επτά διαδοχικούς πόντους για το 10-9, ωστόσο από εκείνο το σημείο και μετά η Μονακό ανέβασε στροφές. Με τον Τζέιμς και τον Μπλοσογκέιμ να δίνουν τον τόνο, οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» ένα εντυπωσιακό 11-0 σερί και προηγήθηκαν με 21-9. Ο Πάντερ με τρίποντο έβαλε προσωρινό «φρένο» (21-12), όμως η εικόνα δεν άλλαξε. Η Μονακό κυριάρχησε πλήρως στο πρώτο δεκάλεπτο, επιβάλλοντας τον ρυθμό της μέσα από σκληρή άμυνα και αποτελεσματικότητα στο transition, την ώρα που η Μπαρτσελόνα έδειχνε να μπλοκάρει επιθετικά όταν δεν σκοράρει ο Κλάιμπερν. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Μονεγάσκους στο +12 (26-14).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Τάρπεϊ εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα, καθώς μέσα σε δύο λεπτά μέτρησε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του. Η Μονακό διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο (36-23), συνεχίζοντας να «χτίζει» τη διαφορά μέσα από την άμυνά της, την ώρα που η Μπαρτσελόνα δεν έβρισκε λύσεις. Οι προσπάθειες του Μπριθουέλα δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν την εικόνα (38-26 στο 16'). Η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +17 μετά από καλάθι του Τζέιμς (47-30), με τη στατιστική να αποτυπώνει πλήρως την ανωτερότητα της Μονακό: 13 ασίστ για μόλις 2 λάθη, έναντι 8 ασίστ και 8 λαθών της Μπαρτσελόνα, ενώ οι πόντοι από λάθη αντιπάλου (17-3) και οι δεύτερες ευκαιρίες (6-4) ενίσχυαν την εικόνα της απόλυτης κυριαρχίας των γηπεδούχων.

Μετά την ανάπαυλα, στο +18 ανέβηκε η Μονακό με τη βοήθεια των Τζέιμς και Στράζελ (53-35). Ο Βέσελι πήρε τη σκυτάλη για τους Καταλανούς που με 6 δικούς του πόντους μείωσε στους 11 (54-43). Μεγάλη προσπάθεια από τη Μπαρτσελόνα (μείωσε σε 54-43 στο 24.30'') που έκλεισε την άμυνα της και ακούμπησε τη μπάλα στο χαμηλό post όπου βρήκε λύσεις από Σενγκέλια και Βέσελι. Ο Πάντερ σκόραρε στον αιφνιδιασμό για να μειώσει στους 5 (58-53) δείχνοντας πως η Μπαρτσελόνα έχει τη δύναμη να επιστρέψει στο ματς.

Ο Οκόμπο μαζί με τον Ντιάλο έδιναν λύσεις για να διατηρήσουν τη Μονακό σε απόσταση (68-59). Ο Τζέιμς 5 λεπτά πριν το φινάλε ευστόχησε σε κρίσιμο τρίποντο για να ξαναδώσει στη διαφορά διψήφια επίπεδα (72-71). Ωστόσο, το σύνολο του Πασκουάλ έβρισε ανάσες με τους Κλάιμπερν και Μάρκος για να μειώσει στο 74-68.