Ο Ολυμπιακός μαθαίνει απόψε τον αντίπαλό του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, καθώς θα προκύψει από το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Η αναμέτρηση Μονακό - Μπαρτσελόνα κάνει τζάμπολ στις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Από την αναμέτρηση στο Πριγκιπάτο, θα προκύψει η όγδοη και τελευταία ομάδα στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας και ταυτόχρονα η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον δρόμο για το Final-4 της Αθήνας.

Η Μονακό στο πρώτο της παιχνίδι στον προκριματικό γύρο, ηττήθηκε (87-79) από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ενώ η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε (80-72) στη Βαρκελώνη του Ερυθρού Αστέρα.