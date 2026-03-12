Μενού

Μονακό - Ολυμπιακός 81 - 80: Ήττα για τους Πειραιώτες μετά από δραματικό φινάλε

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στη Μονακό, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γνωρίζει την ήττα με 81-80.

Μονακό Ολυμπιακός
EUROLEAGUE 2025-2026 | EUROKINISSI
Παρότι η Μονακό κατέβηκε με τον Μαρκοϊσβίλι στον πάγκο και με τον Τζέιμς να εμφανίζεται στο γήπεδο λίγο πριν το τζάμπολ, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έπρεπε και γνώρισε μια ήττα που μπορεί να του κοστίσει στη συνέχεια.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, χαρακτηριστικό της κακής εικόνας του Ολυμπιακού ήταν το γεγονός πως στο τελευταίο πλέιλ, δεν βγήκε τίποτα, με τον Μιλουτίνοφ να σουτάρει εν τέλει τρίποντο στην εκπνοή.

Αυτό το αποτέλεσμα φέρνει τον Ολυμπιακό στο 20-11, ενώ η Μονακό ανεβαίνει στο 17-14.

