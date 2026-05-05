Μενού

Μονακό - Ολυμπιακός 82-105: Στο Final Four οι ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Μονακό.

Reader symbol
Newsroom
Μονακό - Ολυμπιακός
Μονακό - Ολυμπιακός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στους Final Four πέρασε ο Ολυμπιακός, κάνοντας το 3-0, μετά τη νίκη που σημείωσε απέναντι στην ομάδα του Μονακό, με τελικό σκορ 82-105.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με την απαραίτητη συγκέντρωση το ματς. Η Μονακό μπήκε δυναμικά και πήρε το προβάδισμα, με το σκορ στο 2’ να είναι 7-0 και 10-3 λίγο μετά. Ο Τόμας Γουόκαπ με τα τρίποντά του έδινε λύσεις και ο Ολυμπιακός μπήκε στο πνεύμα του ματς, ενώ μετά το 15-11 στο 6’, ήρθε η ώρα για το γκάζι της ελληνικής ομάδας. Με ένα 0-9, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα (15-20, 8’),κλείνοντας εν τέλει το δεκάλεπτο με το υπέρ του 17-26.

Χωρίς να ιδρώνει η ομάδα του Πειραιά είχε πλέον τον έλεγχο, με την Μονακό να μην έχει ούτε την απαραίτητη συγκέντρωση, ούτε και την ενέργεια για να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 14’ ο ΜακΚίσικ έκανε το 27-46, με το φράγμα του +20 να το σπάει και πάλι ο Αμερικανός για το 31-52 στο 16’. Ένα ξέσπασμα του Τζέιμς βοήθησε την Μονακό από το να μην αφήσει την διαφορά να εκτοξευτεί περισσότερο, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 40-61.

Ο Ολυμπιακός έδειχνε πως δεν έχει ανάγκη να πατήσει γκάζι, αλλά κι έτσι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κι άλλο την διαφορά, με τον Φουρνιέ να κάνει στο σκορ 51-78 (27'). Η Μονακό αντέδρασε όμως και μάζεψε κάπως την διαφορά, με το σκορ στο 30' να γίνεται 64-82.

Η Μονακό έκανε το σκορ 70-82 στο 31', όμως η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα γρήγορο 0-7 για το 70-89 (33'). Στη συνέχεια, όποτε η Μονακό προσπάθησε για κάτι, ο Φουρνιέ ήταν εκεί, με την ομάδα του Πειραιά να κρατά τον έλεγχο και να παίρνει τη νίκη (82-105), η οποία την στέλνει στο Final Four!

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ