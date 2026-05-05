Μονακό - Ολυμπιακός 82-105: Στο Final Four οι ερυθρόλευκοι

Στους Final Four πέρασε ο Ολυμπιακός, κάνοντας το 3-0, μετά τη νίκη που σημείωσε απέναντι στην ομάδα του Μονακό, με τελικό σκορ 82-105.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με την απαραίτητη συγκέντρωση το ματς. Η Μονακό μπήκε δυναμικά και πήρε το προβάδισμα, με το σκορ στο 2’ να είναι 7-0 και 10-3 λίγο μετά. Ο Τόμας Γουόκαπ με τα τρίποντά του έδινε λύσεις και ο Ολυμπιακός μπήκε στο πνεύμα του ματς, ενώ μετά το 15-11 στο 6’, ήρθε η ώρα για το γκάζι της ελληνικής ομάδας. Με ένα 0-9, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα (15-20, 8’),κλείνοντας εν τέλει το δεκάλεπτο με το υπέρ του 17-26.

Χωρίς να ιδρώνει η ομάδα του Πειραιά είχε πλέον τον έλεγχο, με την Μονακό να μην έχει ούτε την απαραίτητη συγκέντρωση, ούτε και την ενέργεια για να κάνει κάτι περισσότερο. Στο 14’ ο ΜακΚίσικ έκανε το 27-46, με το φράγμα του +20 να το σπάει και πάλι ο Αμερικανός για το 31-52 στο 16’. Ένα ξέσπασμα του Τζέιμς βοήθησε την Μονακό από το να μην αφήσει την διαφορά να εκτοξευτεί περισσότερο, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 40-61.

Ο Ολυμπιακός έδειχνε πως δεν έχει ανάγκη να πατήσει γκάζι, αλλά κι έτσι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κι άλλο την διαφορά, με τον Φουρνιέ να κάνει στο σκορ 51-78 (27'). Η Μονακό αντέδρασε όμως και μάζεψε κάπως την διαφορά, με το σκορ στο 30' να γίνεται 64-82.

Η Μονακό έκανε το σκορ 70-82 στο 31', όμως η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν ένα γρήγορο 0-7 για το 70-89 (33'). Στη συνέχεια, όποτε η Μονακό προσπάθησε για κάτι, ο Φουρνιέ ήταν εκεί, με την ομάδα του Πειραιά να κρατά τον έλεγχο και να παίρνει τη νίκη (82-105), η οποία την στέλνει στο Final Four!