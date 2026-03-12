Μενού

Μονακό - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μονακό απόψε (12/03) στο Πριγκιπάτο για την Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - Μονακό
Στιγμιότυπο από ματς Ολυμπιακός - Μονακό | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Ολυμπιακός  απέναντι στη Μονακό απόψε (12/03) στο Πριγκιπάτο για την Euroleague με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν θριαμβευτικά από το Παρίσι όπου υπέταξαν την Παρί με σκορ 87-104 και απέναντί τους θα βρουν μία Μονακό που διέρχεται τεράστια κρίση.

Από τους Μονεγάσκους είναι θέμα ημερών να αποχωρήσει ο Βασίλης Σπανούλης ενώ η ομάδα στο τελευταίο ματς με τη Ναντέρ, κατέβηκε με μόλις 8 παίκτες, ενδεικτικό της εικόνας διάλυσης που υπάρχει λόγω και της οικονομικής κατάστασης του συλλόγου.

